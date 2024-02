SAN BENEDETTO Fiamme e paura ieri in un appartamento di via Calatafimi al primo piano di un palazzo nei pressi dell'edificio della scuola Cepu. Per fortuna la giovane che al momento era in casa è stata allertata dal suo cane che abbagliava mentre, sentendosi poco bene, era in camera a dormire.



La paura



Le fiamme hanno iniziato a divampare intorno alle 12.30. Il focolaio, sviluppatosi pare per cause accidentali, forse un cortocircuito, è partito dalla cucina. Un denso fumo aveva iniziato a invadere in poco tempo tutte le stanze quando il cane ha iniziato ad abbaiare e a saltare sopra la sua padrona, fino a svegliarla. La giovane aveva subito redarguito l’animale, perché sentendosi poco bene aveva bisogno di riposare, ma dopo un primo momento di smarrimento ha capito subito cosa stesse avvenendo e perché il fedele Fido era tanto agitato fino a cercare di svegliarla. Nell’appartamento c’erano anche le fiamme e la giovane ha subito allertato il 115. La ragazza è riuscita quindi a mettersi in salvo e deve ringraziare il suo cane: il fumo, cogliendola nel sonno, poteva anche portarla alla morte.



I soccorsi



I pompieri sono giunti in poco tempo sul posto con le autobotti. Contemporaneamente arrivava anche l'ambulanza per verificare le condizioni delle persone presenti negli appartamenti invasi dal fumo. Ma tutti nella palazzina di via Calatafimi hanno rifiutato il trasporto al Pronto soccorso visto che stavano tutto sommato bene nonostante il grosso spavento.



Pericolo fumo



Fiamme e fumo denso sono stati i due pericoli che i vigili del fuoco hanno dovuto subito fronteggiare. Proprio il denso fumo che si era sprigionato dall’incendio di materiali domestici aveva invaso l’intero immobile. Il timore maggiore era quello dell’espansione delle fiamme a tutto il condominio ed è stato cosi necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco dall’esterno con l’ausilio della scala.



L’evacuazione



Mentre dunque alcuni vigili del fuoco dunque si occupavano di domare i focolai che si erano ormai innescati altri erano intenti invece ad assicurare l’evacuazione mettendo in sicurezza i residenti dei cinque appartamenti contigui a quello in fiamme e che a quell’ora erano quasi tutti in casa. Al termine delle operazioni di soccorso si è dunque proceduto al sopralluogo dell’intero fabbricato che a quel punto è stato dichiarato inaccessibile fino al ripristino delle normali condizioni.