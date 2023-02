SAN BENEDETTO - Un agente del commissariato di polizia di San Benedetto è rimasto ferito durante i disordini allo stadio Savini di Notaresco in occasione della gara tra la formazione abruzzese e la Samb che si è giocata domenica. Il poliziotto, che era di scorta alla tifoseria rossoblu, è stato colpito alla testa da un seggiolino lanciato da uno dei supporter della Samb che non è ancora stato identificato.

La miccia



È accaduto durante l’intervallo quando gli animi di alcuni tifosi rossoblu si sono accesi nei confronti del presidente Roberto Renzi presente in tribuna e bersagliato da cori e oggetti vari lanciati nella sua direzione nei primi minuti della gara. All’inizio del primo tempo, infatti, il settore ospiti era entrato in agitazione proprio a causa dell’ arrivo in tribuna dell’imprenditore romano, accusato dalla tifoseria di gestire la squadra in maniera inappropriata e di non onorare gli impegni economici. Il piccolo impianto sportivo abruzzese ha il settore ospiti adiacente alla tribuna,; così è iniziato un lancio di oggetti. In seguito a quel primo lancio gli agenti di polizia che erano di scorta ai tifosi sambenedettese si sono posizionati a ridosso dell’inferriata che divide i due settori.

Tutto sembrava essere tornato alla normalità quando, all’intervallo, un tifoso rossoblu ha divelto un seggiolino dalla gradinata e l’ha lanciata in direzione della tribuna. Il seggiolino non ha però superato l’inferriata anzi, è finito contro la grata di separazione ed è rimbalzato colpendo il malcapitato poliziotto ferendolo alla testa.



La ferita



Il poliziotto, rientrato in Riviera al termine del servizio di scorta al pullman della squadra rossoblu, è stato medicato al pronto soccorso dove la ferita alla testa è stata suturata. I giorni di prognosi sono dieci. Sono in corso le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per risalire all’identità del tifoso che ha lanciato il seggiolino che ora rischia il Daspo.