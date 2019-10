San Benedetto, una rete di cittadini per segnalare possibili delinquenti nei quartieri

SAN BENEDETTO E’ stato sottoscritto stamane dal prefetto di Ascoli Piceno e dai sindaci di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima il protocollo d’intesa per il controllo di vicinato. I cittadini verranno coinvolti nelle attività di osservazione della propria zona di residenza allo scopo di prevenire la commissione di reati e valorizzare forme diffuse di controllo sociale, con modalità di reciproca attenzione e di vicinato solidale. L’intesa prevede una serie di impegni tra tutti i sottoscrittori volti a definire le finalità, i rispettivi ambiti operativi e le modalità di esecuzione dell’accordo. In particolare, il documento prevede l’istituzione di “Gruppi di vicinato” che dovranno limitarsi a riferire le informazioni di interesse per le Forze di Polizia, astenendosi dall’intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA