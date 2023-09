FANO Sul tema della sicurezza interviene il partito di Fratelli d’Italia. Loretta Manocchi, coordinatrice della sezione di Fano, segnala che tanti cittadini «sono letteralmente esasperati per la impossibilità di stare tranquilli a casa propria. Parliamo del cuore del centro storico di Fano, piazza Amiani. I residenti, i cittadini, i turisti e gli alunni delle scuole vicine (Gandiglio e Padalino) assistono dalla mattina presto a notte fonda, allo spaccio di droghe, consumo di alcol, liti, schiamazzi e urla».

«Situazione inaccettabile»

«È una situazione intollerabile e inaccettabile - continua la coordinatrice di FdI -. Il sindaco Seri, a più riprese minimizza la questione della sicurezza in città e intanto la situazione va via via peggiorando, assistiamo quotidianamente ad episodi di violenza, rapine, spaccio e illeciti di ogni tipo. Siamo solidali con i residenti della zona, che non ne possono davvero più, posto che a nulla sono servite le segnalazioni e che nessun intervento è stato posto in essere per risolvere la questione.



«C’è un problema di sicurezza a Fano - rileva Manocchi -, i fatti di cronaca di queste ultime settimane nella zona del Pincio ne sono l’esempio. Ci sono minori non accompagnati ospitati presso le comunità di accoglienza, che vagabondano tutto il dì, non avendo nessun interesse o altro da fare».

«Attenzione ai minori stranieri»

Davide Delvecchio rilancia: «L’amministrazione comunale ha appaltato servizi e paga cooperative ed enti per porre in essere progetti che coinvolgano questi soggetti, se non ci sono risultati; anzi, se si registrano fatti di cronaca, c’è la necessità che il sindaco riveda gli accordi e gli appalti e modifichi l’attuale situazione».

«Non è bastato - evidenzia Delvecchio - il selvaggio pestaggio dell’8 maggio 2021 nei pressi della Rocca contro 2 ragazzi da parte di soggetti che dovevano essere controllati e seguiti dal Comune di Fano e dalle cooperative destinatarie di fondi pubblici e che invece bivaccavano mattina e sera, macchiandosi di reati di furto, violenza fino alla aggressione che ha avuto risalto nazionale? Cosa attende il Sindaco ad intervenire, visto che i fatti di cronaca e di violenza sono all’ordine del giorno e la percezione della sicurezza nella città è sempre minore?».