Trovati dai carabinieri con la droga e un coltello: scattano le denunce

Continua a dare importanti risultati l’attività di contrasto alla criminalità diffusa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ancona e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in una sistematica e incessante vigilanza del territorio per garantire maggiori standard di sicurezza e legalità ai cittadini.

Capillare è stato il controllo del territorio di Ancona e Falconara Marittima con l’intensificazione di mirati servizi preventivi contro l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e per rassicurare la popolazione.

In tale ambito, che ha interessato le varie zone della città dorica e il comune di Falconara Marittima, le “gazzelle” del 112 della Compagnia di Ancona hanno attuato diversi posti di controllo che hanno consentito di denunciare alla Procura della Repubblica del capoluogo per “porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere” un 58enne salernitano e un 44enne anconetano, nonché di segnalare alla Prefettura per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico” un 27enne di origini libanesi. Il giovane è stato trovato in possesso di circa due grammi di marijuana.

Nello specifico, ieri sera a Falconara Marittima, in Piazza Mazzini, i Carabinieri del Norm della Compagnia hanno sottoposto a perquisizione un libanese 27enne che è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente circa due grammi di marijuana. Poche ore dopo in via IV Novembre i militari della locale Tenenza sono intervenuti nei pressi della Croce Gialla dove hanno sottoposto a controllo un 44enne anconetano trovandolo in possesso di un coltello lungo 10 centimetri.

Sempre nella notte, alle ore due e mezza circa, in via Strada Vecchia del Pinocchio, i militari della Sezione Radiomobile del Norm hanno controllato un 58enne residente in provincia di Salerno che stazionava sul distributore di carburanti all’interno di un’autovettura sprovvista di assicurazione. La successiva perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire un coltello di circa 15 centimetri sul sedile anteriore e un cannello del gas all’interno del bagagliaio con una scatola di fiammiferi. Il 58 enne in concomitanza della redazione del verbale di sequestro ha manifestato uno stato di lieve agitazione tale da indurre i militari a richiedere anche l’intervento di personale medico del 118. Per tale ragione nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia per porto di armi e/o oggetti ad offendere e il sequestro del veicolo.

Il mirato servizio di prevenzione operato dai Carabinieri della Compagnia di Ancona ha consentito altresì di identificare 121 persone, controllare 97 veicoli e 21 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguire 3 perquisizioni personali e veicolari nonché di svolgere 7 interventi per segnalazioni di persone e/o veicoli sospetti pervenute al numero di emergenza “112”. Infine, sono state elevate diverse contravvenzioni, ai sensi del Codice della Strada, nei confronti degli automobilisti indisciplinati.

