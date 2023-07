SAN BENEDETTO - «Senigallia ha rifiutato il Villaggio Coldiretti solo perché aveva gli hotel sold out, è una grande opportunità per il territorio e i conti li faremo lunedì prossimo a evento finito». È il consigliere Stefano Gaetani, che sta seguendo in prima persona l’organizzazione dell’evento, a prendere le difese dell’amministrazione comunale finita in un vortice di polemiche a seguito dell’installazione del Villaggio Coldiretti che ha occupato gran parte del centro, del lungomare e della zona del pennello.

APPROFONDIMENTI GLI AMBULANTI San Benedetto, il Comune sposta il mercato sul lungomare ma il traffico va in tilt. Liti per i posteggi





«La manifestazione ha riempito alberghi e i bed and breakfast della Riviera, ma qualcuno fa finta di non saperlo». Gaetani non ci sta alle critiche mosse in questi giorni a quello che viene definito l’evento dell’estate, ovvero la tappa nazionale di Coldiretti che porterà stand di vari prodotti agroalimentari, biologici e cibi cotti. L’accusa che viene mossa al Comune è soprattutto quella di non aver coinvolto la cittadinanza e le categorie economiche di fronte a una manifestazione così impattante.

«Non è vero – tuona Gaetani – per il trasferimento del mercato sul lungomare abbiamo avuto diversi incontri invitando le associazioni di categoria che poi hanno informato i vari associati. Tutto questo per sventare il rischio della soppressione del mercato e venerdì scorso alle 10 ognuno era al suo posto senza problemi. La gente lamenta il mancato coinvolgimento ma quando li abbiamo invitati per le Frecce Tricolori tra le associazioni di categoria si sono presentati solo la Confcommercio e l’Assoalbergatori mentre per i quartieri solo due su 16. Quindi non si lamentassero, visto che non hanno alcuna intenzione di partecipare alla vita della città». Insomma accuse che vengono rimandate al mittente.



Altra accusa rivolta all’organizzazione del Villaggio sarebbe la collocazione dei track per il cibo da asporto sul Giardino nottate de luna, i Verdi hanno evidenziato che per un’operazione del genere si doveva chiedere un indennizzo oltre al fatto che si tratterebbe di un’area indisponibile. Al riguardo Gaetani puntualizza che i camper stazioneranno sulle zone cementificate e non sul prato che invece rimarrebbe libero, quindi chi acquista cibo al cartoccio poi lo consumerebbe senza sedersi ma proseguendo la passeggiata. Altra questione riguarderebbe gli incassi, in queste ore non sono mancate voci che davano il Comune pronto a incassare un vero tesoretto da Coldiretti.

Tesi confutata dall’esponente di Libera che dice: «Gli operatori del Villaggio pagheranno l’occupazione di suolo pubblico oltre ai lavori che stanno effettuando come la potatura del verde, ma noi non introiteremo altro. Se non i guadagni che ci saranno per tutto l’indotto visto che a San Benedetto in questo momento soggiornano 300 operatori e i ristoranti hanno fino a 250 prenotazioni per i prossimi giorni. Non si trova una camera libera e non solo negli hotel ma anche nei bed and breakfast».



Infine Gaetani ricorda il ritorno di immagine che San Benedetto avrà da questa manifestazione a cominciare dalla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida atteso per venerdì. Intanto la Polizia Municipale ha reso noto che, in occasione del mercato di domani e venerdì e di martedì prossimo 18 luglio, tutto il personale in divisa sarà impegnato nella gestione dei posteggi, nel controllo del rispetto dei divieti di sosta e nella vigilanza nell’area mercatale.