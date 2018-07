Cinquantenne stroncato da un malore mentre passeggia sul bagnasciuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un uomo di circa 50 anni anni è morto questa mattina in spiaggia nello stabilimento balneare 55 di Porto d'Ascoli a San Benedetto del Tronto. Il bagnante era in riva al mare quando è stato colto da un malore ed è finito in acqua. Un passante se ne è accorto e ha lanciato l'allarme. Purtroppo quando è arrivata la eliambulanza da Torrette per il bagnante non c'era più nulla da fare. Non avendo alcun documento addosso al momento sono ignote le sue generalità.