Ladri in azione nella notte in due chalet balneari sul lungomare

SAN BENEDETTO - Ladri in azione la notte scorsa in due stabilimenti balneari di San Benedetto. I ladri sono penetrati all'interniom degli chalet Casablanca e Vita D’Amare. Nel primo chalet hanno sfondato la vetrara della porta d’ingresso e hanno rubato i soldi in cassa (circa duecento euro). Il sistema di allarme è entrato in funzione ma nessuno se ne è accorto. A scoprire il furto sono stati concessionari di spiaggia alle 7 di questa mattina. Anche allo chalet Vita D'Amare hanno rubato denaro contenuto nella cassa dopo avere scardinato il portone d'ingresso.