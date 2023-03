SAN BENEDETTO - Torna Anghiò, oltre al festival del brodetto e agli chef stellati che si metteranno alla prova in una serata al Molo sud. Seguiranno i tre concerti di Laza, Salmo e Geolier assieme agli eventi sportivi. C’è tutto questo nel prossimo cartellone estivo che è stato al centro della discussione nella maggioranza di giovedì sera. L’amministrazione non si vuol far trovare impreparata ma intende consegnare fin da ora un programma per la promozione turistica.

Le rassegne



Sul fronte della musica sono stati confermati gli appuntamenti con Nel cuore e nell’anima, rassegna che ogni anno porta cantautori italiani nella cornice del Paese alto. Così come torna l’attesissimo San.B Sound, il grande festival musicale in programma nel mese di agosto nell’arena del campo sportivo Nelson Mandela che ha già in cantiere tre appuntamenti: il concerto di Salmo in programma il 25 agosto, quello di Laza che si esibirà il 27 agosto e il 26 agosto salirà sul palco il rapper Geolier. Un appuntamento molto atteso soprattutto dai più giovani così come l’amministrazione spera di poter portare anche quest’anno una tappa del Rds Summer Festival che la scorsa stagione si tenne presso la pineta Falcone Borsellino attigua il campo Europa, ma in questo caso sarà l’organizzazione dell’evento a dover proporre la tappa sambenedettese.

Non mancheranno gli appuntamenti culinari a partire dall’attesissimo evento che si terrà lungo il Molo Sud dove sei chef stellati daranno vita alla prima edizione di “Tra il mare e le stelle”. Si terrà infatti lungo la suggestiva passeggiata il prossimo 15 luglio la prima edizione di una manifestazione che avrà il duplice scopo di promuovere la Riviera delle palme a livello nazionale e il buon pesce grazie alla presenza simultanea di 5 chef, tutti accreditati di Stella Michelin.



La kermesse



Tornerà inoltre Anghiò con la cucina a base di alici, dopo anni di pausa, così come dovrebbe svolgersi il festival del brodetto che l’anno scorso trovò cartellino rosso dal consiglio comunale. In campo culturale tornano gli storici appuntamenti degli Incontri con l’autore, San Beach Comix e la mostra del fumettista Jean Van Hamme. Sul fronte sportivo il campo Nelson Mandela ospiterà l’incontro nazionale di rugby Italia – Romania, mentre il Challenger di tennis quest’anno arriverà a 118mila euro di montepremi.