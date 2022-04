Il Premio Truentum raddoppia, quest'anno riconoscimenti per il 2021 e 2022. Sono aperte le candidature

SAN BENEDETTO - Aperte le candidature per il prossimo Premio Truentum che sarà assegnato questa estate. L’amministrazione comunale intende conferire le edizioni 2021 e 2022 del Premio Truentum, la massima onorificenza cittadina, in un’unica cerimonia alla Palazzina Azzurra. Invitati tutti coloro che hanno una candidatura da proporre a protocollarla allegando un sintetico curriculum della persona che si segnala. Sarà poi l’apposita commissione a scegliere.





Il Premio Truentum “è la massima onorificenza concessa dal Comune a quei sambenedettesi di nascita o adozione che, operando nei vari campi, siano riusciti a conseguire traguardi prestigiosi a livello nazionale e internazionale, dando lustro alla città”. La commissione giudicatrice è composta dal sindaco, dagli ex sindaci e dai premiati negli anni precedenti. Le proposte possono pervenire via mail a comunesbt@comunesbt.it, via Pec a protocollo@cert-sbt.it, oppure presentate di persona all’Ufficio Protocollo. In passato il Truentum è andato alla memoria di Gabriele Cavezzi e ancora prima al fisico Eugenio Coccia, al dottor Giacomo Vespasiani, al docente di ingegneria Marco Santello, al geologo Uberto Crescenti, al giornalista Paolo Di Mizio e al matematico Camillo De Lellis.

