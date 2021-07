L'oroscopo di Branko per l'estate: amori duraturi per l'Ariete, calma consigliata al Leone

L'oroscopo di Branko legge l'estate per MoltoDonna. Segno per segno, che cosa diranno gli astri per un mese a partire dal 22 luglio 2021.

ARIETE

Un finale di luglio a dir poco incredibile per le opportunità che vi offre quanto a successo e soldi, amore e famiglia, ma anche il campo benessere, salute e bellezza è ben protetto da Marte-Venere. Il clamore è dato dalla storica opposizione di Sole in Leone con Saturno e Urano in Acquario, che per voi significa la nascita di amori che restano.

TORO

Luglio finisce con ultimo quarto in Toro, fase che crea difficoltà nei rapporti con gli altri e con se stessi, controllatevi. Dovete essere pronti ad affrontare transiti senza precedenti che coinvolgono il mondo, non solo voi e spaziano dalla famiglia all’ambiente del potere. Ma c’è una previsione meravigliosa: agosto apre con un trionfo d’amore.

GEMELLI

Le imprese impostate sono al sicuro, ma potreste tentare qualcosa di nuovo pure in affari esteri. Contate su Mercurio e Sole in Leone, Saturno e Giove in Acquario, presupposti di un successo che cambierà il rapporto con famiglia, figli, coniuge. Mentre Venere e Marte non sono positivi fino a Ferragosto ma la passione si alimenterà con belle Lune.

CANCRO

Ciao belli! I pianeti sono usciti dal segno, fino all’anno prossimo dovrete approfittare di influssi che arrivano da altri segni, alcuni buoni, altri no. Ma non ci sono pianeti contro! È la vostra fortuna se decidete di cambiare situazioni, persone che non vi interessano. Saranno pure gli altri ad allontanarsi da voi? Normale. Ferragosto, fortuna.

LEONE

Auguri per la stagione del vostro compleanno, ma auguri anche a noi per questo momento di aspetti astrali eccezionali, che cambiano la vita di tutti. Le Olimpiadi aprono con Marte in Leone, in sintonia con il Paese del Sol Levante… Bella coincidenza, benaugurante anche per il vostro amore, collaborazioni e associazioni, passioni e guerre. Calma.

VERGINE

Regalatevi qualche giorno in più senza pensieri su lavoro, carriera, affari, soldi spesi o incassati. Movimentate la vostra vita con esperienze passionali insolite, non saranno amori per l’eternità ma vi sarete divertiti! Nel segno Marte e Venere trasformano anche i coniugi in amanti. Un po’ di cautela nella salute e agosto sarà indimenticabile.

BILANCIA

L’ultimo aspetto negativo cade il 29, Mercurio lascia Cancro e si congiunge a Sole in Leone: liberi! Il lavoro è impegnativo ma pagato bene e con gratifiche morali per voi indispensabili. Fortunati, quest’estate siete toccati da Giove-Acquario, splendido pure per l’amore. La vostra Luna arriva sotto Ferragosto, Venere il 16...E ti vengo a cercare!

SCORPIONE

L’età non ha mai avuto l’importanza che ha ora nelle previsioni, dato che partono dalla delicata posizione di 3 “vecchi” astri: Saturno, Urano, Giove. I nativi intorno ai 30 trovano occasioni di successo, i più anziani a volte fanno i conti col passato. Mai svanito in amore, attratti dalla persona di sempre, stregati da una nuova. Ferragosto sexy!

SAGITTARIO

Diamo grande importanza alla situazione astrale tra Leone e Acquario e in mezzo Toro, perché i difficili aspetti di certi pianeti per voi non sono negativi. Dovete seguire l’andamento generale, allontanarvi dal solito ambiente (Venere e Marte nervosi) ma non sarete mai perdenti. Agite con rapidità, Mercurio produttivo e danaroso fino al 12 agosto.

CAPRICORNO

Ancora attenzione alle spaccature create dai pianeti in Cancro (non solo nel lavoro), ma il periodo ansioso è finito. Una forza ottimista arriva dal Leone, ma a volte avrà bisogno del vostro aiuto. Voi non dovete combattere con Saturno e Giove contro Sole, anzi l’opposizione è garanzia di un vostro imprevisto successo entro Luna nuova, 8 agosto.

ACQUARIO

Dobbiamo considerare tutti che i transiti attuali coinvolgono l’intero zodiaco, aspetti planetari che tornano a distanza di molti anni, cento e più. Ma siete il segno del futuro, uraniani, sapete affrontare ogni situazione pubblica o privata dal verso giusto. Battaglia con i giganti, Saturno vs Urano, Sole vs Giove…ma l’amore è un riparo sicuro.

PESCI

Agosto non tranquillo, Marte tutto il mese in Vergine (matrimonio e collaborazioni). Fate un programma finché c’è Mercurio-Leone (denaro), che deve coinvolgere famiglia e figli. Non sarà facile separare impegni esterni da doveri (e gioie) in amore. Nonostante i reumatismi, vigore passionale notevole. Apprezzati per il sex, la notte di Ferragosto.

