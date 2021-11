L'oroscopo di Branko per un mese: emozioni per il Sagittario, autocontrollo per l'Acquario

L'oroscopo di Branko, segno per segno, per questo finire di novembre e per dicembre 2021.

ARIETE

Novembre chiude con soddisfazioni professionali e nella vita affettiva. Attenzione però: Venere è sempre in Capricorno, da qui la sensazione di freddo in amore. La passione è sempre una rosa odorosa ma spinosa… Un’improvvisa luce, anzi un fuoco, si accende il 13 dicembre, Marte si congiunge a Sole in Sagittario. Amore vero in arrivo. E se c’è è celestiale.

TORO

Organizzate in tempo una vacanza di fine anno, sarà magnifica: Venere, Marte e Giove, che tanto decidono nelle storie d’amore e nell’andamento del matrimonio, saranno ottimi rispetto a Urano. Colpi di fulmine in posti vicini, città lontane o in montagna, dato che siete così condizionati dal Capricorno. Vita sociale brillante, vincente. Successo in affari.

GEMELLI

Dicembre è governato dal Sagittario, normale non sentirsi in forma, subire provocazioni nel lavoro, collaborazioni. Ma le opposizioni più faticose sono nel matrimonio, capita che i coniugi parlino lingue diverse. Mercurio opposto fino al 13 dicembre, ma giorno in cui andrà in opposizione Marte - sport, cautela. Stimolante punto di partenza la Luna del 4.

CANCRO

A partire da Luna ultimo quarto di fine novembre e fino al primo quarto in Pesci, 11 dicembre, tutte fasi a favore. Marte resta in Scorpione fino al 13, energia straordinaria per faccende non sistemate in autunno, ma è anche passione che travolge pure le coppie di vecchia data. L’agitazione che crea Venere si calma con la poesia e la generosità di Nettuno.

LEONE

Voi 3 segni di fuoco potete iniziare una bella corsa professionale il 4 dicembre, con l’ottima Luna nuova in Sagittario. Mercurio nello stesso segno rende più facili i contatti con personaggi autorevoli, Marte il 13 lascia il pesante Scorpione e va in Sagittario, con lui andrete spediti sino a fine anno. Sensualità. Primi appuntamenti hard 12, 13, 17, 18.

VERGINE

La più fulgida delle stelle, Venere, brilla sempre in Capricorno, tutto dicembre. Fino al 13 è in aspetto passionale e diretto con Scorpione e Marte, la prima metà del mese è quella giusta per conquistare la dispettosa gazzella che corre e gioca sul vostro prato. O si vince o si perde. Non ci sono vie di mezzo in Sagittario, ma sapete che è sempre così.

BILANCIA

Ultime settimane di Giove in Acquario nel punto dell’amore, motivo per cui le emozioni non mancano mai pure con Venere negativa, ma c’è un rimprovero da muovervi: vi siete abituati a convivere con le tensioni, accettate le condizioni nell’ambiente professionale. Sorvolate sulle critiche, inevitabili quando uno lavora con successo, decidete di volervi bene, seguite attentamente pure le azioni di persone che inseguono i vostri stessi obiettivi. Concorrenza!

SCORPIONE

Lo stimolo a cambiare, specie nel lavoro, sarà forte pure in dicembre. Il tempo del Sagittario per voi è in primis beni materiali, lavoro, patrimonio personale. Mercurio sarà sempre con voi, più produttivo dal 13, insieme a Marte che vi lascia ma non vi abbandona. Giochi d’astri per l’amore portano alla felicità di fine 2021. Nuovo amore “sicuro” il 10-11.

SAGITTARIO

In un vecchio palco della Scala serata di gala… Siete il segno della musica, spettacolo, divertimento e quando Luna diventa nuova nel segno nasce qualche evento speciale nella vostra vita speciale. Emozionati per novità dei figli, progetti in famiglia il 4 (novilunio), felici rapporti con amici. Marte arriva il 13 Santa Lucia …Passione ritrovata, ricambiata.

CAPRICORNO

Con Venere si può viaggiare sino alla fine del mondo (magari col pensiero). La stella dell’amore e della fortuna sarà molto attiva in 2 rate. Fino al 13, in contatto con Marte scorpionico farete scintille in amore e conquisterete chi volete, dopo arriva nel segno Mercurio e la congiunzione con Venere e Plutone diventa miracolo economico. Primi sulla piazza.

ACQUARIO

Nuove energie astrali in arrivo, così potenti da richiedere autocontrollo fisico e mentale. Lunedì 29 novembre inizia il conto alla rovescia, ultime 4 settimane di Giove nel segno, in grado di esaudire i vostri desideri più ambizioni. Luna nuova del 4, Sagittario, trionfa grazie all’aspetto con Saturno, ma le grandi manovre in affari e amore partono il 13.

PESCI

Dicembre significa Sagittario fino al solstizio invernale, porta una nuova ondata di emotività, bella per le amicizie. Fino al 13 Marte-Scorpione e Venere generosa in amore, affari. Certo l’atmosfera nell’ambiente non sarà ideale, influssi ambigui, serve un atteggiamento razionale. Ma tra un mese torna Giove-Pesci, tutto potrà essere messo in discussione.

