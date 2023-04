SAN BENEDETTO - «Il sindaco Spazzafumo non perde occasione per cercare, in modo patetico, di sviare l’attenzione sui disastri politici e amministrativi dei quali si sta rendendo responsabile». È l’ex assessore Emanuela Carboni ad attaccare il primo cittadino sulla gestione dell’asilo Merlini ricordandogli come nel passato di questa Fondazione ci siano stati ai vertici sia l’attuale presidente Marco Curzi che l’attuale consigliera comunale di maggioranza Elena Piunti.

Risale a due giorni fa l’illustrazione da parte del sindaco degli investimenti messi in campo per il Merlini, a partire dalla ristrutturazione dell’immobile di via Leopardi assieme a un percorso di risanamento dei debiti avviato attraverso la vendita di un terreno e il congelamento del mutuo, il tutto annunciando denunce e comunque un contenzioso legale con la precedente gestione per fare luce sui debiti accumulati negli anni. Insomma l’accusa era tutta rivolta all’ex presidente del Merlini Alberto De Angelis con l’intero Cda e all’ex sindaco Pasqualino Piunti che non avrebbe vigilato sull’amministrazione dell’asilo.

La replica

Oggi a replicare è l’ex assessore Carboni che fa notare come diversi uomini di Spazzafumo siano passati per il Merlini e potrebbero avere responsabilità nel cosiddetto default dell’asilo. «L’attuale presidente dell’asilo Merlini Marco Curzi- tuona Carboni - era nel Cda dell’asilo dal 2006 al 2011 per poi essere assessore (successivamente sfiduciato) dell’amministrazione Gaspari, mentre nel Cda, dal 2011 al 2016, sedeva l’attuale consigliera di maggioranza di Centro civico popolare Elena Piunti. Lo sprovveduto e incauto sindaco Spazzafumo potrebbe cominciare da loro per chiarirsi le idee. Quadro che lui stesso ammette di non avere chiarissimo visto che si addebita l’errore della nomina del presidente Raniero Manfredi. Invece attacca i precedenti amministratori e lo fa nel giorno in cui avrebbe dovuto (come pomposamente annunciato il 4 aprile dello scorso anno) rendere omaggio alla gloriosa Samb. A ogni modo siamo sicuri che gli ultimi presidenti e i loro collaboratori saranno a disposizione per tutti i chiarimenti che l’ignaro primo cittadino vorrà. Intanto Spazzafumo cominci con i soggetti che ha all’interno della sua maggioranza». Insomma la questione dell’asilo Merlini assume contorni dello scontro politico mentre viene da chiedersi cosa ne pensa l’ex presidente De Angelis che passa per essere il maggior responsabile della difficile situazione finanziaria in cui si è ritrovata la fondazione Merlini.

La chiusura

«Ho ben altro a cui pensare – risponde De Angelis- il sindaco Spazzafumo spara a zero senza avere riferimenti, non credo che abbia vissuto fino a oggi a San Benedetto. Forse ha vissuto altrove. A nome di chi parla? Comunque non intendo intervenire e non mi interessa proprio».