La Rsa ora finisce nel mirino: nuove analisi su tutti i pazienti deceduti

OFFIDA - Dopo l’autopsia, effettuata all’obitorio dell’ospedale Mazzoni, il corpo del novantatreenne offidano Vincenzo Gabrielli è stato restituito ai familiari che hanno poi provveduto alla cerimonia funebre. Dopo il rinvio di una settimana fa il rito religioso è stato celebrato, nella chiesa parrocchiale di Borgo Miriam dove sono confluiti i parenti e gli amici. In attesa di conoscere l’esito degli esami tossicologici fra un mese però il giallo sulla morte dell’anziano offidano sulla quale la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta iscrivendo nel registro degli indagati un operatorio sanitario della Rsa, si infittisce. La magistratura, infatti, aveva acceso i riflettori sulla residenza sanitaria assistenziale fin dal luglio scorso, tanto che in maniera molto riservata, aveva disposto prelievi ematici su tutti i pazienti deceduti per stabilire se quanto riportato nelle cartelle cliniche corrisponde a verità.