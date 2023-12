ASCOLI Il procuratore capo Monti è tornato a parlare della sentenza d’assoluzione in Appello di Leopoldo Wick l’infermiere della Rsa di Offida condannato in primo grado all’ergastolo per sette morti sospette. «Sono convinto che nelle carte del processo ci siano elementi più che sufficienti per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, i cui diritti sono stati rispettati in ogni fase dell'inchiesta sui decessi avvenuti nella Rsa di Offida» afferma Monti dopo che la Corte d’appello d’assise ha assolto Wick «perchè il fatto non sussiste» .

APPROFONDIMENTI LA REAZIONE «Torno a casa? Non ci credo, è finito un incubo». Le lacrime di Leopoldo Wick, l'infermiere assolto LA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO Dall'ergastolo all'assoluzione per l'infermiere Leopoldo Wick: era accusato di avere ucciso 7 anziani nella Rsa. Tre anni dopo il fatto non sussiste

Così il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti, commenta la sentenza del processo d'appello che il 6 dicembre scorso ha assolto “perché il fatto non sussiste” Leopoldo Wick, l'infermiere 60enne che la Procura accusa di essere responsabile di una serie di omicidi volontari e di tentati omicidi, per aver somministrato indebitamente farmaci ad anziani. «La sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste mi ha molto sorpreso» prosegue Monti, facendo presagire il probabile ricorso in Cassazione della Procura generale «tenuto conto che i motivi d'appello riproducevano gli argomenti utilizzati nella discussione del processo di primo grado, tutti puntualmente confutati nella sentenza di condanna».

Tra le ipotesi dell’assoluzione l’ inutilizzabilità dei reperti e lesioni del diritto di difesa. «Sono gli stessi motivi che erano stati sollevati in primo grado, soltanto e per la prima volta in sede di discussione. Durante tutto il procedimento non era mai stata sollevata alcuna questione su questi argomenti; ed infatti i giudici di primo grado hanno ritenuto insussistenti le ipotesi di nullità e inutilizzabilità. «Nel sangue di un anziano deceduto e sottoposto ad autopsia c'era insulina retard somministrata indebitamente, visto che non era diabetico; il giorno successivo alla morte nello zaino di Wick trovammo proprio insulina retard occultata in un flacone». Intanto Wick, provato dalla detenezione di oltre due anni in carcere, aspetta di essere reintegrato all’Ast.