Crolla tetto di un casolare, morti due ragazzini di 14 e 15 anni a Nuoro: Ethan e Patrick giocavano nella casa diroccata

Tragedia nella tarda sera a Nuoro in Sardegna. Due ragazzini di 14 e 15 anni sono morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città. Molto probabilmente i due ragazzini stavano giocando all'interno dell'edificio quando c'è stato il crollo.

Crolla solaio, morti due ragazzini

L'allarme sarebbe stato dato dalla madre di uno dei due. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con il personale medico del 118 e le forze dell'ordine. La tragedia è avvenuto in un casolare in via Pasquale Dessanay, nella zona di Badu ‘e Carros.

Ragazzi morti a Nuoro: chi sono le vittime

All’interno, è stato ricostruito, c’era un gruppo di ragazzini. Due sono morti mentre altri si sono salvati. Le vittime sono Patrick Zola e Ethan Romano. La Centrale Operativa 118 di Sassari ha inviato sul posto la medicalizzata di Nuoro e un mezzo di base di Oliena. Sul posto anche i carabinieri di Nuoro.