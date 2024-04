Carabinieri morti, il dolore delle famiglie: «Erano innamorati della divisa». L'auto travolta dal suv, lo schianto terribile

Due ragazzi di cuore. Il più giovane Francesco Pastore, 25 anni, maresciallo dei carabinieri originario di Manfredonia, nel Foggiano, figlio di carabiniere, cresciuto con il mito del suo papà. L'altro, Francesco Ferraro, 27 anni, appuntato dei carabinieri originario di Montesano Salentino, in provincia di Lecce, generoso, affidabile. Entrambi pugliesi. Entrambi morti la notte scorsa nel tragico incidente stradale avvenuto nel Salernitano mentre erano in servizio con un terzo collega rimasto ferito.

Chi erano i due carabinieri morti

Entrambi prestavano servizio nella caserma di Campagna, in provincia di Salerno. Francesco Pastore aveva la divisa cucita addosso fin da bambino. "Aveva voluto seguire le orme del suo papà Matteo - confida un collega e amico del padre -. Per questo dopo il diploma da geometra aveva lasciato Manfredonia nel 2020 per arruolarsi e frequentare prima la Scuola sottufficiali di Velletri, per trasferirsi poi a Firenze dove ha preso la laurea in Scienze giuridiche e dove ha terminato la scuola con il grado di maresciallo. Campagna è stata la sua prima assegnazione".