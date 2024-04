Incidente frontale in auto: morti tre giovani calciatori. L'ultimo selfie prima dello schianto

TABOSSI - Tre giovani di 22, 24 e 25 anni sono morti domenica in un gravissimo incidente sulla strada 12, molto vicino alla località di Crespo, a Entre Ríos in Argentina. Le vittime erano tutti calciatori, originari della città di Tabossi e tornavano da un recital con un altro amico, ricoverato in ospedale. I quattro viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf quando si sono scontrati frontalmente con una Totoya Corolla, a bordo della quale si trovavano un uomo e una donna ricoverati in ospedale. L'autista è stato arrestato .

La dinamica dello schianto

L'incidente è avvenuto alle 6:40, quando la VW Golf su cui viaggiavano i quattro giovani si è scontrata frontalmente con la Toyota Corolla.

Il dolore social della squadra di calcio

«Una triste notizia piange oggi la nostra Città, ma in particolare la nostra Società, per il tragico evento occorso in un incidente stradale. Abbiamo abbracciato familiari e amici di chi era ed è stato parte attiva delle nostre attività. Riposa in pace, le nostre condoglianze alle famiglie», hanno scritto dal Deportivo Tabossi sul proprio profilo Facebook.

Il terzo giovane morto nell'incidente è stato identificato come Néstor Rodríguez , 25 anni, anche lui della città di Tabossi. Emiliano Enrique Migueles (24) è il quarto passeggero della VW Golf sopravvissuto all'incidente ed è stato trasferito alla clinica privata Parque de Crespo, hanno spiegato a Infobae fonti della polizia .

Un cugino dei fratelli Bertozzi, morto nell'incidente, ha condiviso sui social : «Chiedo una catena di preghiera per Emiliano Enrique, ha avuto un incidente stradale e sta lottando per la vita . Preghiamo tutti insieme. Vieni, Emi.».

Anche il Comune di Tabossi ha dichiarato due giorni di lutto per le vittime: «In quest'ora di tanto dolore e di domande senza risposta, porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai parenti dei tre giovani che hanno perso la vita nel tragico evento. . questa mattina. I ragazzi sono figli della nostra gente, quindi un legame stretto ci unisce a loro ». Dall'account Instagram ufficiale del comune, aggiungono: «Le nostre preghiere chiedono il riposo eterno di Sore, Gamu e Puña - soprannomi con cui, per affetto, erano conosciuti da tutti -, nonché la consolazione che i loro figli quindi ne ho bisogno, amato. Preghiamo anche per il miracolo della guarigione di Emiliano “Cachita” Enrique , che sta lottando per la sua vita». Inoltre, hanno riferito che il funerale dei tre giovani si svolgerà “nella sala del Centro sportivo comunale” .

«Speriamo che tutti possano trovare forza e pace in questi momenti molto dolorosi», conclude la nota. Nel frattempo, a bordo della Toyota Corolla c'erano un uomo di 31 anni e una donna di 35 anni, proprietaria dell'auto. Entrambi, originari della città di Paraná, sono stati trasferiti nella stessa clinica di Crespo e sono ricoverati in ospedale con ferite gravi, secondo fonti della polizia. Il pubblico ministero del caso Laureano Dato ha deciso che il conducente della Corolla resta in custodia cautelare presso la clinica Crespo.