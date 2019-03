Maltratta i familiari, devasta la casa e imbratta i muri: denunce e Tso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA - Ne ha combinate davvero di tutti i colori, dai danneggiamenti nella propria abitazione, ai maltrattamenti di moglie e figli fino ad una gigante scritta su un muro, recante l’incomprensibile connubio di due frasi: “W la mafia, w il sindaco”. Era inevitabile che tutta la vicenda non finisse con un paio di denunce e con un trattamento sanitario obbligatorio. Protagonista del surreale accadimento è un offidano di cinquantadue anni che ha dato il via, dalla propria abitazione, ad una serie di assurdi comportamenti. L’uomo già noto alle forze dell’ordine, ha infatti iniziato a dare in escandescenze nella propria casa dove ha danneggiato pesantemente la sua proprietà con un piede di porco sbraitando contro i suoi familiari che avrebbe anche spintonato e maltrattato. Poi l’escalation, culminata con le denunce ed il Tso.