In vacanza con i genitori, Soleil muore improvvisamente a 19 mesi. Monteprandone sotto choc

MONTEPRANDONE - La terribile notizia è arrivata nelle scorse ore dall'Albania e ha sconvolto tutta la comunità di Centobuchi, frazione del comune di Monteprandone. La piccola Soleil Andolfi è morta a soli 19 mesi, improvvisamente, mentre era con la famiglia dai nonni materni. Tutto è avvenuto nel giro di pochi giorni. La famiglia della piccola, infatti, aveva contratto il Covid in vacanza e in seguito la bambina aveva iniziato a stare male ma non si sa se anche lei fosse positiva.

La piccola Soleil muore a 19 mesi durante una vacanza con i genitori

Nel momento in cui Soleil ha iniziato a peggiorare è stata trasportata in ospedale dove non c’è stato nulla da fare ed è morta.

Saranno le analisi e gli esami a stabilire le cause del decesso. Così quella che doveva essere una vacanza all’insegna della spensieratezza si è trasformata in un incubo e dei peggiori. Appena un anno e mezzo e la piccola è spirata davanti agli occhi dei genitori Lorinda e Alessandro. La famiglia viveva da qualche anno a Centobuchi in via Borgo Nuovo assieme agli altri due figli. La salma della piccola rientrerà in Italia domani, sabato 26 agosto. Alle 16.30 saranno celebrati i funerali nella chiesa Regina Pacis.