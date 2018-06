Con la moto contro 2 trattori Un uomo di 65 anni soccorso con la barella spinale dal 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - È stato trasportato in ospedale in codice rosso, dopo aver riportato ferite e lesioni, il 65enne che stamattina è finito con la propria moto contro due trattori. È accaduto lungo la Salaria, nel tratto a cavallo tra i comuni di San Benedetto e Centobuchi. M.A., queste le iniziali del suo nome, stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando per motivi al vaglio della polizia stradale, ha urtato un trattore che stava rimorchiando un altro pesante mezzo agricolo. L’urto ha provocato lo sbandamento e la caduta dalla moto fuori controllo. L’uomo è caduto in terra riportato diverse ferite e lesioni. Sul posto è stata subito chiamata un’ambulanza del 118 partita dalla postazione del Pronto soccorso sambenedettese che ha raggiunto l’area dell’incidente. Gli operatori sanitari a bordo del mezzo di emergenza hanno effettuato le prime medicazioni al 65enne direttamente sul luogo dell’incidente quindi lo hanno stabilizzato sulla barella spinale e caricato a bordo dell’ambulanza con la quale ha poi raggiunto il reparto di emergenza del “Madonna del Soccorso” di San Benedetto. L’incidente ha provocato diversi disagi al traffico considerata la mole di uno dei mezzi coinvolti nello scontro.