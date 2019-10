Montefiore, perde il controllo dell'auto e poi si ribalta, è grave un giovane

MOONTEFIORE DELL'ASO - Grave incidente stradale, a Montefiore dell’Aso lungo la Valmenocchia, che ha visto un’auto finire fuori controllo e rovesciarsi. Sul posto è andata un’altra squadra dei vigili del fuoco insieme ad una ambulanza partita del presidio di emergenza dell’ospedale di San Benedetto.

E’ stato soccorso il giovane automobilista che è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Carambola di auto invece ieri pomeriggio pochi minuti dopo le 18 i lungo la statale Adriatica 16, in territorio di Marina di Massignano. Nessuno degli automobilisti ha riportato ferite gravi.

