Tira l'acqua della fontana a una donna: «La devo purificare»

MONTECOSARO - I carabinieri lo vedono mentre lancia l’acqua di una fontana addosso ad una donna, convinto in questo modo - diceva lui - di purificarla. Era scomparso nella prima mattinata di ieri da San Bendetto del Tronto. L’uomo, sui 60 anni, aveva fatto perdere le sue tracce e da qui era scattato l’allarme.Nel pomeriggio, dopo essere arrivato a Civitanova, i carabinieri lo hanno rintracciato a Montecosaro in compagnia di una donna. Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale di Civitanova Alta per accertamenti. I militari dell’Arma della Compagnia hanno subito telefonato ai familiari delle due persone.