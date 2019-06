Abusò della convivente Arrestato l'uomo ricercato e condannato a 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - La presenza costante sul territorio e il capillare sistema di controlli e pattugliamenti messi in atto dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli ha portato, nelle ultime ore, a Monsampolo del Tronto, a rintracciare e trarre in arresto un trentaseienne, originario del teramano, risultato, all’atto del controllo da parte dei carabinieri ricercare ed arrestare per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per una condanna per i reati di violenza sessuale e lesioni aggravate commessi nel giugno 2015 a Monteprandone. L’uomo, all’epoca convivente con una donna del posto, abusò sessualmente della donna percuotendola fino a procurarle delle lesioni. I Carabinieridi Monteprandone, comandata dal luogotenente Gabriele Luciani svolsero attente e minuziose indagini partendo dalla denuncia della donna, relazionando prontamente il tutto alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno che ottenne dal locale Tribunale la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo, condannato per questi reati a 5 anni e tre mesi di reclusione, è ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto.