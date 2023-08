Anche il Times ricorda Carlo Mazzone: «Ha influenzato Pep Guardiola e lanciato Totti»

Chissà come l'avrebbe commentata, in romanesco, sor Carletto, questa notizia: la storia di Mazzone non conosce confini e, a 10 giorni dalla sua morte, avvenuta nella sua Ascoli a 86 anni, trova spazio anche sulle colonne del Times. Il quotidiano londinese fondato nel 1795 lo ha definito così: «Popular Italian football manager who influenced Pep Guardiola and helped to launch the career of Francesco Totti».

Da Sor Carlo a Pep

I fari sulla storia di Carlo Mazzone, storico allenatore di Ascoli, Roma, Lecce, Cagliari, Brescia e Bologna (solo per citare alcune piazze), recordman di presenze sulle panchine di Serie A, si sono accesi oltremanica grazie a Pep Guardiola che, appreso della morte del suo indimenticato mister ai tempi di Brescia, dopo la vittoria del City sul Newcastle si è presentato in sala stampa con una maglia raffigurante la corsa di Mazzone in Brescia-Atalanta sotto la curva dei tifosi bergamaschi (Guardiola, appena arrivato a Brescia, quel giorno era in tribuna).

Il quotidiano inglese ha snocciolato diversi aneddoti della carriera di Mazzone e le lezioni impartite a Guardiola.