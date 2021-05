Il Manchester City è campione d'Inghilterra: Guardiola conquista il trofeo numero 31 della sua carriera

Il Manchester City è campione d’Inghilterra. La squadra di Guardiola conquista la Premier League, con tre giornate d’anticipo, senza nemmeno scendere in campo. Alla truppa del catalano basta la vittoria del Leicester di Rodgers sul campo del Manchester United per poter stappare lo champagne che il catalano aveva detto, due settimane fa, di mettere in frigo. All’Old Trafford finisce 2-1 per le Foxes, che allontanano, inoltre, il Liverpool dalla prossima Champions League. Che sarebbe stata una giornata particolare si era capito nel momento dell’ufficialità delle formazioni. Solskjaer ne ha cambiati 10 rispetto all’ultima uscita contro l’Aston Villa pensando soprattutto a giovedì, quando ci sarà il recupero della gara rinviata lo scorso 2 maggio contro la formazione allenata da Jurgen Klopp. L’obiettivo, nemmeno tanto velato adesso, è quello di eliminare in maniera definitiva il Liverpool dai primi quattro posti. In ogni caso, stasera, i Citizens conquistano la settima Premier League della propria storia. E lo fanno come Inter e Bayern Monaco, campioni senza nemmeno scendere in campo.

APPROFONDIMENTI SPORT Manchester capitale del calcio: City e United nelle finali di coppa,... CHAMPIONS LEAGUE Il City elimina il Psg e ora sogna: prima finale. Guardiola cerca il... SPORT Champions League, Manchester City-Psg: stasera la prima finalista ESTERO Manchester City, vittoria e Premier vicina. Liga, torna a vincere...

GUARDIOLA DICE TRENTUNO

Guardiola quindi esulta. Portando a casa il 31esimo trofeo della sua carriera. È il terzo titolo di Premier League con il Manchester City. Il decimo del catalano sulla panchina dei Citizens. Dal 2016 ha alzato anche 4 coppe di Lega, 1 coppa d’Inghilterra e 2 Community Shield. Adesso tutta l’attenzione sarà per la finale di Champions League il 29 maggio contro il Chelsea. Per chiudere la stagione con la classica “ciliegina” sulla torta. La gara contro i Blues infine non dovrebbe giocarsi a Istanbul, sede designata, ma nella giornata di domani, o al massimo giovedì, l’Uefa dovrebbe ufficializzare Oporto.

Il City elimina il Psg e ora sogna: prima finale. Guardiola cerca il successo 10 anni dopo

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA