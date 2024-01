ASCOLI Con una delibera firmata ieri dal capo del personale dell’azienda sanitaria territoriale, Massimo Esposito, è stato ufficialmente riammesso in servizio (con effetto retroattivo dal 7 dicembre, ovvero dal giorno dopo della sentenza) Leopoldo Wick, l'infermiere di 60 anni di Grottammare, assolto «perchè il fatto non sussiste» dalla Corte di assise di appello di Ancona dopo che in primo grado era stato condannato all'ergastolo per le morti sospette nella Rsa di Offida. Purtroppo, però, Leopoldo Wick non riprenderà subito servizio.

Deve ancora riprendersi, infatti, dai postumi della detenzione che lo ha minato nel corpo e nello spirito. Secondo la Corte di assise di appello di Macerata Leopoldo Wick non è il responsabile della scia di morti nella Rsa di Offida. Il verdetto di ergastolo risale al 1° giugno 2022 dalla Corte d’Assise di Macerata. I giudici avevano condannato Wick, arrestato nel giugno 2020, per sette delle otto morti contestate dalla procura e per un caso di tentato omicidio sui quattro ipotizzati. «Un movente oggettivamente illogico» ha sempre sostenuto la difesa, che ha presentato appello puntando sulle lacune investigative di un processo indiziario.

In primo grado l’Asur era stata chiamata a processo in quanto responsabile civile e condannata in solido con l’infermiere a risarcire le provvisionali. Con la sentenza d’appello, anche l’azienda sanitaria è salva. Le motivazioni della sentenza tra 90 giorni, poi l’eventuale ricorso in Cassazione della Procura generale.

La questione però ancora non è conclusa. «Sono convinto che nelle carte del processo ci siano elementi più che sufficienti per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, i cui diritti sono stati rispettati in ogni fase dell'inchiesta sui decessi avvenuti nella Rsa di Offida», ha affermato Monti dopo che la Corte d’appello d’assise ha assolto l’infermiere Leopoldo Wick.