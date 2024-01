Incidente a Monteprandone: malore alla guida, con l'auto contro un muro. Portato in eliambulanza a Torrette

MONTEPRANDONE - Grave incidente stradale nel pomeriggio nella zona industriale di Monteprandone dove un automobilista alla guida di una Mercedes, probabilmente per un malore, si è schiantato contro un muro di cinta in via della Scoipa, angolo via Molino.

Portato in elisoccorso a Torrette

L'automobilista è stato trasportato in eliamabulanza all'ospedale di Torrette in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi i carabinieri e gli agenti della polizia locale