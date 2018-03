Toccante addio a Renè A vegliarlo anche il suo cagnolino Toto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - C’era almeno un centinaio di persone, in chiesa, a salutare per l’ultima volta Renè. Dal canile hanno anche portato il piccolo cagnolino che lo accompagnava ovunque. Toccante la cerimonia di addio al clochard trovato morto all’inizio della scorsa settimana in un roulotte. Reinhard Adolf Sieber, per tutti René, ha avuto la sua piccola folla ai funerali celebrati, nel pomeriggio di ieri, da don Dino Pirri, il parroco della chiesa Madonna della Speranza sulla Valtesino, che si trova a poche decine di metri, in linea d’aria, dal luogo dove è stato trovato il suo corpo e dove l’uomo viveva. «Quelli come lui - ha affermato il sacerdote ricordando la figura del clochard - aiutano noi a sentirci di nuovo umani. Se siete così tanti qui oggi è perché Renè era buono e perché se ci sorrideva e ci salutava lo faceva con il cuore e non perché volesse chissà cosa in cambio».A pochi passi dalla bara anche il cagnolino Toto, il meticcio che viveva con il clochard e che per giorni ha vegliato sul suo corpo senza vita. Il cagnolino si trova nel canile comunale e diversi sarebbero i contatti di famiglie che hanno manifestato l’intenzione di adottarlo. In chiesa era presente mischiato tra la folla anche il sindaco Enrico Piergallini. Il Comune di Grottammare ha provveduto al pagamento dei funerali e ha messo a disposizione un loculo dove tumulare la bara col corpo del clochard. In attesa che possano saltare fuori la moglie e i figli dell’uomo che dovrebbero vivere in Germania.