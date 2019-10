Donna di 40 anni trovata svenuta col volto tumefatto sul pianerottolo: è giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - E' stato grazie al cane che l'hanno trovata dando l'allarme. E' mistero su quanto accaduto all'interno di una palazzina in zona Ascolani a Grottammare dove, nel tardo pomeriggio di ieri, una donna di 40 anni, è stata trovata priva di sensi e ferita sul pianerottolo del piano terra che si trova in fondo alle scale condominiali.La donna è subito stata soccorsa dal personale sanitario arrivato a bordo di un'ambulanza che ne ha predisposto il trasporto in urgenza in ospedale. Era ferita al volto e alla testa, un occhio era tumefatto e lei non era in stato di coscienza. A scoprire la presenza della donna è stato un inquilino del piano terra che stava rientrando in casa ma che insospettito dall'anomala presenza del cane che stava girovagando libero a ridosso dell'ingresso della palazzina, si è affacciato verso le scale e ha visto il corpo della quarantenne.