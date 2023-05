Grottammare, Rocchi si prende la "poltrona per quattro": urne chiuse con l'affluenza del 63,63%

GROTTAMMARE- Alessandro Rocchi, rappresentante della coalizione di centrosinistra con le liste civiche "Solidarietà e Partecipazione" e "Città in movimento" si aggiudica la fascia di sindaco di Grottammare facendo registrare la percentuale del 56,06% (in attesa dei dati ufficiali). Superati gli sfidanti Marco Sprecacè (Fratelli d'Italia, Lega-Forza Italia e la civica "Grottammare c'è") con 29,57%, Lorenzo Vesprini ("Città Futura", "Città Unica", "Noi per Grottammare" e "Senso Civico") con 11,78% e Alessandra Manigrasso ("Comunità in movimento" in quota M5S) con il 2,60%.

La percentuale alle urne

La percentuale di affluenza in questi due giorni elettorali è stata del 63,63% rispetto alla precedente del 64,67.