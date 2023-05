Grottammare, una poltrona per quattro: urne chiuse con l'affluenza del 63,63%

GROTTAMMARE- Urne chiuse a Grottammare. La percentuale di affluenza in questi due giorni elettorali è stata del 63,63% rispetto alla precedente del 64,67.

I candidati

Quattro i candidati per prendere il posto di Enrico Piergallini sindaco uscente dopo due mandati. L’attuale vicesindaco Alessandro Rocchi (centrosinistra) con le liste civiche ‘Solidarietà e Partecipazione’ e ‘Città in Movimento’. Il centrodestra, invece, si è diviso con Marco Sprecacè (Fratelli d'Italia, Lega - Forza Italia, e la civica ‘Grottammare c'è’), mentre Lorenzo Vesperini riunisce ‘Città Futura’, ‘Città Unica’, ‘Noi per Grottammare’ e ‘Senso Civico’. Alessandra Manigrasso, invece, è appoggiata dalla lista civica ‘Comunità in Movimento’, di area Movimento 5 stelle.