Assalto dei ladri nella notte all'ufficio postale per scardinare il postamat

GROTTAMMARE – Assalto di una banda di malviventi alle poste centrali di Grottammare. I ladri hanno cercato di scardinare il postamat colpendolo con una mazza ma non sono riusciti a distruggerlo. Così hanno pensato di entrare nell’ufficio postale per scardinare, dall’interno, il meccanismo dello sportello automatico.Sono penetrati nell'ufficio postale ma si sono accorti che fra loro e il postamat c'era un muro. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di una squadra di artificieri arrivati da Ancona per verificare l’eventuale presenza di acetilene esplosivo.