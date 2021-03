Si addormenta nell'auto che poi prende fuoco, salvato da due ragazzi di passaggio

GROTTAMMARE - Si addormenta in auto mentre un corto circuito scatena un principio di incendio. Sono stati due ragazzi a salvare un automobilista a Grottammare. L'episodio è avvenuto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Grottammare, nei pressi del centro commerciale Orologio. Sul psoto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto ma nel frattempo i due ragazzi che si trovavano a passare da quelle parti sono stati abili ad aprire la portiera e a trascinare fuori dall'abitacolo di una Smart l'automobilista che si era addormentato.

