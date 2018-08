Suona le campane di notte per la morte di una fedele Arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Episodio singolare avvenuto a Grottammare. Ieri sera il parroco della chiesa Gran Madre di Dio Grottammare, intorno alle 21,30, ha suonato le campane per annunciare alla comunità parrocchiale la morte di una fedele ma dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri in canonica. La vicenda è stata segnalata direttamente da don Roberto Melone, parroco della chiesa Gran Madre di Dio a Grottammare sulla sua pagina social. I carabinieri sono stati allertati da alcuni vicini per il rumore delle campane. "Non c'è più rispetto neanche per la sorella morte".