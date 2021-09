Rotto il meccanismo delle campane. Cecoli: «Non abbiamo i soldi per ripararlo, via a una raccolta di fondi»

MONTE CAVALLO - Si è rotto il meccanismo che permette alle campane della chiesa di Santa Maria Assunta a Monte Cavallo di suonare e nel comune più piccolo della provincia ormai regna solo il silenzio, il sindaco Pietro Cecoli per trovare i cinquemila euro necessari alla loro riparazione, sta dando vita ad una raccolta fondi.



«La domenica non suonano più le campane per annunciare la messa, ormai anche il nostro parroco non c’è più, don Nello Tranzocchi avrebbe messo tutto il suo impegno per avere le campane funzionanti - spiega Pietro Cecoli, sindaco di Monte Cavallo -; nemmeno il trascorrere delle ore è scandito dal suono familiare delle campane della chiesa. Si è rotto il meccanismo che permette di farle suonare e non abbiamo i soldi per ripararlo». Il sindaco si è rivolto ad un campanaro per avere il suo intervento: «Ci siamo rivolti al campanaro di Foligno, per riparare il meccanismo servono 5mila e 500 euro. Ci siamo rivolti alla curia, che al momento non ha dato nessun contributo. Ci rivolgiamo a chiunque ci possa dare una mano, daremo vita ad una raccolta fondi, per trovare la somma necessaria a restituire il suono delle campane alla nostra comunità». La chiesa di Santa Maria Assunta è stata danneggiata dal terremoto del 2016 ed è stata oggetto di lavori di riparazione, rimanendo chiusa per quasi quattro anni. Nel gennaio del 2020, con una cerimonia presieduta dall’arcivescovo di Camerino monsignor Francesco Massara, alla presenza del parroco monsignor Tranzocchi, di recente scomparso, si era tenuta la cerimonia di riapertura, vista come segno di rinascita e ripartenza per il piccolo borgo, un piccolo passo per cancellare le ferite del terremoto. Cecoli non si arrende, si sta già muovendo per attivare la raccolta fondi e permettere di riparare il meccanismo, riportando la voce delle campane nella sua comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA