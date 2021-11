Guasto elettrico riparato male: così le campane restano mute. Ecco cosa è successo

TERRE ROVERESCHE - La nota delle parrocchie San Giorgio-Piagge a Terre Roveresche ha posto fine ai tanti interrogazioni su cosa fosse successo alle campane della chiesa di Santa Lucia a Piagge, che al comando elettrico non riuscivano a prendere il moto regolare restando di fatto mute pur accennando a qualche vibrazione.

«Si è verificato un errore da parte dei tecnici che hanno invertito le fase della corrente 380, sicuramente anche altri negozi del paese hanno avuto problemi» si legge nel breve comunicato.



Il blogger Andrea Mei ha ricostruito gli eventi raccogliendo i commenti della gente. Un forte nubifragio si era abbattuto in zona qualche giorno prima. La caduta di un troncone d’albero aveva provocato gravi conseguenze alla rete elettrica con un blackout. Il successivo intervento dei tecnici per il ripristino era culminato nel disguido nel collegare le fasi. Aveva destato non poche apprensioni e tanta curiosità lo strano fenomeno delle campane in forte sofferenza come mostra un video. Fenomeno singolare o chissà cos’altro? Tutto fortunatamente risolto.

