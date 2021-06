Vincono i turisti, stop di notte alle campane della Torre Civica: ecco fino a quando

SERRA DE’CONTI - Le campane dell’antica Torre Civica con i suoi rintocchi ad ogni quarto d’ora dell’intera giornata, per la stragrande maggioranza dei cittadini di Serra de’ Conti era ed è un semplice e tradizionale modo per cadenzare il tempo. Quando per un certo periodo le campane dovettero essere aggiustate, molti cittadini chiesero informazioni all’allora sindaco per conoscere quando sarebbero state riattivate.

Ora la situazione è cambiata a seguito delle rimostranze presentate al sindaco Letizia Perticaroli da diversi turisti che soggiornano in alcuni B&B ubicati nel centro storico e soprattutto in quello a ridosso della stessa Torre Civica. «I turisti – afferma il sindaco Perticaroli –, hanno anche prospettato l’ipotesi di una denuncia alle competenti autorità per il superamento della barriera sonora ed inoltre di non venire più a soggiornare a Serra de’ Conti».



A questo punto il sindaco con un pubblico avviso ha annunciato all’intera cittadinanza che «dal 20 giugno (domenica scorsa, ndr) a domenica 26 settembre le campane della Torre Civica non suoneranno più durante la notte, dalle 23 alle 6 del mattino». Prosegue la nota dell’amministrazione comunale di Serra de’ Conti : «A malincuore il sindaco e gli amministratori comunali, difensori di una storica tradizione, hanno dovuto optare per questa azione di fermo delle campane, su richiesta di questi cittadini che trovano fastidioso ii loro rintocco, ogni quarto d’ora, soprattutto nelle ore notturne deputate al silenzio e al riposo».

