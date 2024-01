GROTTAMMARE «Contro l’erosione degli argini del fiume Tesino chiediamo maggiori risorse affinché vengano eseguiti degli interventi strutturali». A chiederlo è il capogruppo Grottammare Città Unica, Lorenzo Vesperini attraverso una mozione.

Il fiume

«Chiediamo al sindaco e al Consiglio comunale un impegno per richiedere maggiori finanziamenti al fine di realizzare delle opere su tutto il tratto fluviale, che in parte è crollato ed è a rischio esondazione». A riguardo Vesperini ricorda: «La Regione Marche, con risorse del Por-Fesr, finanzia interventi di manutenzione, l'intervento di spesa per il Tesino, pari a quattro milioni di euro, prevede la copertura dalla foce fin sotto il territorio comunale di Offida ma le risorse preventivate sono insufficienti per risolvere le problematiche idrauliche su tutto l’asse fluviale. I continui smottamenti del terreno e le rotture degli argini del fiume, non assicurano purtroppo ora alti standard di sicurezza».

APPROFONDIMENTI IL FURTO Offida, ladri a casa di Premici all'ora dell'aperitivo: svaligiato l’appartamento del membro della Congrega del Ciorpento IL CANTIERE San Benedetto, finalmente partono i lavori al Ballarin, ma la curva Sud sarà demolita: i tifosi rossoblù sono contrari

La strada

Invece il capogruppo di Grottammare c’è, Marco Sprecacè torna sulla sicurezza stradale. «Sul tratto di via S. Carlo sono fuoriusciti dei fili di ferro: una situazione di pericolo per pedoni e automobilisti che vi transitano. Abbiamo segnalato più volte la necessità di rimuovere alcuni alberi che con le loro radici rovinano il manto stradale e parte del marciapiede, c’è stata anche una raccolta firme, ma nulla è stato fatto».