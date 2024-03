SAN BENEDETTO La Notte bianca dei bambini, Anghiò, i concerti al Mandela, il cinema all’aperto e tanti autori tra giornalisti, politici e scrittori che passeranno per la Riviera. C’è tutto questo nel prossimo calendario degli eventi estivi che è in fase di definizione.

Gli appuntamenti

Sarà un’estate all’insegna dei bambini. Uno degli appuntamenti clou del cartellone della prossima stagione sarà proprio la Notte bianca dei bambini in programma per agosto. Due Notti bianche di cui una che si terrà in agosto, pensata esclusivamente per i più piccoli dove il centro e non solo sarà trasformato in un grande parco giochi con intrattenimenti, musica, divertimento e iniziative tutte studiate e cucite addosso ai bambini. Si tratta dell’evento su cui punta l’amministrazione Spazzafumo per la prossima estate, rispondendo alle esigenze del target familiare che da sempre caratterizza il turismo rivierasco. Non mancherà poi la Notte della lira dopo il successo dello scorso anno che aveva richiamato migliaia di persone in centro e soprattutto facendo registrare una corsa allo shopping con grande soddisfazione dei commercianti. Non mancheranno due riconferme culinarie. Dal 14 al 17 giugno si svolgerà Anghiò la rassegna gastronomica a base di pesce azzurro che ogni anno si riconferma un successo di pubblico, coordinata da Stefano Greco. Mentre dal 14 al 17 agosto verrà riproposta la rassegna Benedetto Brodetto in piazza. Altro appuntamento atteso è quello con il cinema sotto le stelle che quest’anno sarà riproposto presso il parco di via Lombardia, dopo l’esperienza positiva della scorsa estate. Sul fronte della musica l’appuntamento clou rimane quello con la rassegna San B Sound presso il campo Nelson Mandela all’Agraria, che quest’anno vedrà esibirsi il 30 agosto Deejay time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, il 31 agosto sarà la volta del Club Dago e il primo settembre Irama reduce dal successo di Sanremo. Tornerà a luglio l’appuntamento con “Nel cuore e nell’anima” curato dall’Amat nella cornice del Paese alto. Tornerà anche Note al tramonto che quest’anno potrebbe bissare l’offerta proponendo l’appuntamento sia al Molo sud che nella zona di Porto d’Ascoli.

La cultura

L’appuntamento clou dell’estate sambenedettese rimane quello con i libri di Mimmo Minuto e della rassegna Incontri con l’autore che aprirà il 3 giugno con Sara Doris e il libro “Ennio mio padre” dedicato al fondatore della Banca Mediolanum.