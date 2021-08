Dj Asco macina ritmi e promuove il suo territorio. Servono ora i voti per poter entrare nella Top 100 Djs

ASCOLI - Da sempre, porta il tutto il mondo il nome della sua città: postando video ambientati e girati ad Ascoli, promuovendo attraverso i canali social i luoghi dove è nato e cresciuto e adottando un nome d’arte che ha attinenze precise alle sue radici. Si tratta di Asco, all’anagrafe Alessandro Xiueref, disc jockey e produttore discografico ascolano che negli anni ha raggiunto un’eco internazionale con spettacoli in Europa, Asia, Medio Oriente e Usa.





Il giovane artista, che ha iniziato i primi passi nel mondo del Djing organizzando feste per i ragazzi della città in pub e piccoli locali, una volta trasferitosi nella capitale, ha lavorato per anni nella radio dance più importante d’Italia Radio m2o. Nel 2018 le sue produzioni arrivano ad essere rilasciate tra le più importanti etichette del settore e suonate dai più conosciuti deejay del mondo, in festival come “Tomorrowland”, “Ultra Music Festival” di Miami ed “Edc” di Las Vegas. Asco, che in tempo di pandemia ha voluto effettuare proprio in città lo scorso anno il primo grande lockdown Covid e nei mesi scorsi organizzare un Dj set in streaming dal capoluogo piceno proprio per far veicolare le immagini delle Cento Torri ovunque, adesso ha deciso di celebrare ancora una volta la sua Ascoli.



L’occasione nasce dopo la notizia di un grande riconoscimento per lui, che lo ha visto recentemente in lizza per la Top 100 Djs decretata ogni anno da DJ Mag, la più importante rivista del settore. In particolare, la classifica determina i 100 più importanti deejay nel mondo, in base il loro percorso artistico, rilevanza nel mercato e il loro seguito e proprio per questo tra i parametri c’è una votazione online che consente di entrare in questo olimpo, per permettere un grandissimo salto nella carriera di un Dj.



«Per promuovere questo evento e l’inizio delle votazioni ho voluto realizzare un video, raccontando la mia ascesa verso il successo che sto vivendo oggi, decidendo di farmi immortalare mentre scalo un simbolo cittadino, la ciminiera dell’ex Carbon» racconta Asco, certo che un simile filmato possa rappresentare una perfetta identificazione con il suo territorio. «Da sempre cerco di promuovere la mia città, nonostante non viva più ad Ascoli da quasi 10 anni » prosegue ricordando il videoclip dapprima girato anni fa al Teatro Ventidio Basso con il brano “Asco – Fuga” e il recente “Caos Live” per Regione Marche e Amat, evento che nello scorso marzo ha totalizzato oltre 100mila visualizzazioni per i live streams.



«Invito i miei fans a votarmi seduto sulla bocca della ciminiera a 104mt di altezza» chiede Xiuref. Il link per votare è www.ascocaos.com/djmag, raggiungibile anche dal suo profilo instagram @asco_music, dove bisogna cliccare “Vote now”e seguire i passaggi successivi.

