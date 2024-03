Tamponamento tra due camion in galleria sull'A14, coinvolta un'auto. Tre feriti, traffico rallentato

CUPRAMARITTIMA - Incidente stradale questa mattina in autostrada all'interno della galleria Da Vinci sull'A14 in territorio di Cupra Marittima. C'è stato il tamponamento fra due camion dove è rimasta coinvolta un'autovettura. Tre i feriti fra cui una per la quale si sta valutando il trasferimento in eliambulanza. Il traffico fra Pedaso e Grottammare è rallentato a seguito dell'incidente.