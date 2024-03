Brusca frenata del bus: nonnino di 92 anni e donna di 45 volano a terra

ANCONA - Mattinata movimentata sui bus cittadini con due interventi nel giro di poche ore della Croce Gialla. Il primo attorno alle ore 9 in piazza Roma per un malore di una donna di 45 anni che ha perso i sensi e che dopo le prime cure sul posto è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

Intorno alle 10:30 una nuova segnalazione perchè in via Cristoforo Colombo all'altezza dell'angolo con via Ascoli Piceno sempre all'interno di un mezzo della Conerobus che ha dovuto effettuare una improvvisa frenata sono cadute due persone: un uomo di 92 anni che ha subito un politrauma e una donna di 45 anni che si è procurata qualche ferita: entrambi sono stati portati all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.