ANCONA Nell’uovo di Pasqua del Comune di Ancona ci sono oltre 12 milioni di euro per la manutenzione delle strade. La notizia è stata annunciata ieri mattina, a Palazzo del Popolo, dal sindaco Daniele Silvetti, dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini e dal presidente di Viva Servizi Andrea Dotti. Metà del capitale, infatti, arriva proprio dal bilancio della partecipata. Ma procediamo con ordine e cominciamo con lo spacchettare il montepremi. Dalle casse del Comune escono infatti poco meno di 7 milioni di euro. Ai 900mila euro già messi a bilancio si aggiungono infatti 3 milioni di euro per gli interventi propedeutici al G7 Salute di ottobre ed altri 4 milioni di euro trovati nelle pieghe del bilancio.

I tempi

«Dalla seconda metà di maggio comincerà una manutenzione straordinaria delle strade cittadine» esordisce il primo cittadino. «Non solo del centro storico ma anche dei quartieri nuovi e dei borghi» ci tiene poi a precisare. «Abbiamo messo sul piatto una somma importante, più di quella proposta dalla precedente amministrazione nel periodo pre-elettorale» lo fiancheggia Tombolini. Che aggiunge: «A mutuo ci sono solo 900mila euro, il resto sono nostre risorse». La fetta più grande, ovvero i 900mila euro già a bilancio, serviranno per via Torrioni, via Bocconi, Fazioli e Zara oltre che per alcuni tratti di via del Carmine. La fine dei lavori è prevista per novembre 2024 mentre è attualmente in corso il progetto di fattibilità tecnico-economica. Ulteriori 800mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria delle strade nella zona della frana, come via Blasi, via del Fornetto e via Offagna. In questo caso, la consegna del cantiere avverrà ad aprile. Veniamo poi all’arrivo del G7 Salute. La Regione ha fornito 1,8 milioni di euro che serviranno per via XXIX Settembre, lungomare Vanvitelli e via Marconi oltre che per la zona di Portonovo.

Il capitolo

Un altro milione ce lo mette l’Autorità portuale per il Molo sud e via Da Chio. Per entrambi, la fine dei lavori è prevista entro settembre 2024. C’è poi anche un milione di euro (parte dal fondo Imu-Tasi e parte dagli avanzi degli anni precedenti) sulla cui destinazione non si sa ancora molto. I 6 milioni di Viva Servizi, invece, serviranno anche per l’ammodernamento dei sottoservizi oltre che per il rifacimento della sede stradale interessata dai lavori. «Nel triennio 2020/23 abbiamo investito una media di 2,5 milioni all’anno mentre nel biennio 2024/25 spenderemo oltre 7 milioni (comprensivi di Iva, ndr)» fa Dotti. La metà di questo denaro servirà per via Isonzo e via Del Conero fino all’incrocio con via Salmoni - un anno di lavori da dicembre 2024. Mentre altri 1,7 milioni permetteranno l’aggiornamento di via Pozzo, a Varano, da settembre e per 9 mesi. Già finite, invece, le operazioni nel sottosuolo in via Salmoni e Avvenati. Qui l’asfaltatura avverrà tra giugno e luglio. Strada facendo.