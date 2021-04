Ristoranti e saloni per fare pulsare il cuore del centro, partono le iniziative imprenditoriali delle famiglie Rozzi e Alessandrini

ASCOLI - Se è vero che in sei mesi quasi 500 attività sono state cancellate è vero che ci sono anche imprenditori pronti a investire. Dopo oltre un anno di difficoltà commerciali di ogni tipo, tra chiusure e attese, conseguenti al dilagare del Coronavirus, il centro storico cambia pelle ed è pronto al cambiamento. Sono diverse, infatti, le attività in procinto di aprire i battenti nel cuore della città, la maggior parte nella zona di piazza Arringo.

Nelle previsioni future tanto auspicate di una città orientata all’accoglienza turistica, assume un’importanza strategica il settore “Food & beverage”, con vari locali dediti alla ristorazione che saranno inaugurati nei prossimi mesi.



La famiglia Rozzi

In questo contesto spicca il desiderio della famiglia Rozzi di porre le basi per l’apertura di un’attività ristorativa che si preannuncia unica nel suo genere. Un obiettivo che vede coinvolti ed uniti i figli dell’indimenticato presidentissimo dell’Ascoli calcio, Costantino, e che punta a realizzare ad Ascoli un ristorante gourmet di altissimo livello, con la presenza di chef stellati. Un progetto affidato a professionisti del settore di cui ancora non si conoscono esattamente le peculiarità e i tempi, ma che permetterebbe alla celebre famiglia di tenere alto il nome delle Cento Torri con un marchio di assoluta garanzia.

Si amplia anche l’attività di “Yoghi”, che nel corso dell’imminente bella stagione inaugurerà un nuovo locale che andrà ad affiancarsi a quello che da 25 anni è operativo con grande successo in piazza Arringo. Si tratta di una sezione dedicata alla pasticceria che sarà aperta in via Tornasacco, negli spazi un tempo occupati dalla “Trattoria dell’Arengo”. Un impegno che prevede tavoli sia all’aperto che al chiuso e la possibilità di estendere il servizio anche agli aperitivi. Di certo uno sforzo notevole per i titolari dell’ex yogurteria, che andrebbe così a premiare i risultati ottenuti nel tempo dall’azienda ascolana, da poco premiata per l’alta qualità dei gelato, specialità che rimarrebbe negli attuali locali inaugurati nel lontano 1994.



L’ex ferramenta Pespani

Sempre nell’ambito della ristorazione stanno per iniziare i lavori presso l’ex ferramenta Pespani che ha cessato la sua attività dopo 140 anni. Gli ampi spazi dell’ex storica ferramenta, ubicati in via Niccolò IV, un tempo destinati al banco di vendita e agli scaffali di magazzino, secondo indiscrezioni diventerebbero la sede di un esclusivo ristorante con specialità pesce di proprietà dell’imprenditrice ascolana Alessandra Alessandrini. Ma non sarà soltanto l’ambito del “Food & beverage” a fare da padrone in centro storico di Ascoli nei prossimi mesi. Sempre in piazza Arringo, area destinata ad essere in futuro la location turistica più frequentata maggiormente dalla movida cittadina, è stato inaugurato da poco il centro di estetica “Bioline Jato”. Si tratta di un salone di bellezza deputato a tutto ciò che significa benessere, estetica e trattamenti, che si trova di fronte al Battistero e si riserva di affiancare il salone del coiffeur Antonio Pappalardo per tutto ciò che riesce a migliorare l’immagine: dai trattamenti viso alle ciglia.



I saloni

Un centro estetico del quale Alessia Alessandrini, sorella di Alessandra è il motore. E, sempre di bellezza si parla in un’altra nuova attività finalizzata all’avvenenza fisica , “Denie Beauty Studio”, in via Vidacilio. Insomma, una ripresa commerciale su tutti i fronti che fa ben sperare in una vera e propria rinascita della città e in particolare del centro storico.

