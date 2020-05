Norme anti Covid ignorate e operaio in nero: azienda tessile chiusa, denunciato il titolare

MALTIGNANO - Nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure precauzionali di contenimento del contagio da covid-19, i carabinieri delle stazioni di Villa Pigna Bassa di Folignano e di Castel di Lama, insieme ai militari del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Ascoli , hanno ispezionato un’azienda di manifatture tessili in Maltignano.

Al termine dell’attività ispettiva, i militari hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Ascoli, un 42enne residente sul posto per «violazioni di natura amministrativa e penale riguardanti le misure volte al contenimento della diffusione del covid-19, ed in particolare la tutela della sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro e per aver impiegato un lavoratore in nero extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale». Al termine degli accertamenti è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività produttiva.

