Denunciati 151 infortuni di lavoro Covid in undici mesi, uno è stato mortale

ASCOLI - Da gennaio a tutto il mese di novembre compreso, nella Provincia di Ascoli sono stati denunciati 151 infortuni sul lavoro legati al Covid 19 (100 donne e 51 uomini) ed un decesso. Per fasce d’età, si registrano 20 infortuni tra i lavoratori tra i 18 e i 34 anni; 56 tra i 35 ed i 49 anni; 70 tra i 50 e i 64 anni e 5 tra le persone over 65. Nella Regione Marche nel periodo in esame si registrano 2.281 infortuni da Covid19 e 12 morti.

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA