Maxi rissa e coltellate: sei feriti all'ospedale e nove arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Maxi rissa a Comunanza fra indiani scoppiata per futili motivi. Dalle offfese verbali purtroppo la discussione è degenerata fino a scoppiare in una vera e propria rissa dove sono spuntati fuori anche dei coltelli. E sei persone coinvolte nei tafferugli sono rimaste ferite per le armi da taglio e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni dove sono state suturate. Per fortuna, al momento, nessuna delle sue persone coinvolte è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Comunanza che hanno avviato le indagini al termine delle quali hanno arrestato nove persone.