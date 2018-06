Blitz in piena notte al centro commerciale Svaligiata una gioielleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLONNELLA – Blitz notturno dei ladri al centro commerciale Val Vibrata di Colonnella molto frequentato anche dai marchigiani. Intorno alle 2 di notte i ladri hanno forzato la serranda con un cric e sono penetrati all'interno. Una volta dentro alla gioielleria o con una mazzetta da muratore hanno sfondato i vari espositori di vetro che contenevano gioielli e monili. Quindi se ne sono andati in fretta riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto le guardie giurata e i carabinieri che stanno ora indagando sull’episodio. Il bottino è in fase di quantificazione ma è molto ingente.