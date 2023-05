Conosciuto e stimato, un'intera provincia piangono la scomparsa a 48 annio di Maurizio Eleuteri

COLONNELLA - Un paese in lutto. Una comunità che si stringe attorno alla famiglia Eleuteri per la scomparsa di Maurizio. Un volto conosciuto in tutta la Val Vibrata ma, soprattutto, a San Benedetto del Tronto. Qui aveva lavorato e lavorava nelle pubbliche relazioni per i locali più importanti della Riviera delle Palme. Uno su tutti i Bagni Medusa all'epoca della gestione di Serena Scaramucci. Era anche titolare di un bar nella sua cittadina. Se n'è andato a soli 48 anni a causa di un brutto male che non gli ha dato scampo